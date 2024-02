Dal topo al cinghiale. Focus sui mammiferi

L’Accademia dei Fisiocritici ospiterà domani il convegno ‘Dal topo al cinghiale: mammiferi, biodiversità, conservazione’. Obiettivo dell’incontro, che inizierà alle 14.30, è aprire un focus sui mammiferi come elementi chiave dei nostri ecosistemi naturali. Il convegno, aperto dai saluti del presidente dell’Accademia Giuseppe Manganelli e del professor Francesco Frati, prevede interventi di sette studiosi del tema, introdotti e moderati dal professor Francesco Ferretti. Saranno presentati casi di studio relativi a carnivori, ungulati e roditori in aree protette, a livello regionale e nazionale. Questi gruppi di mammiferi , infatti, includono specie di grande rilevanza per l’uomo dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il convegno ha il patrocinio del National Biodiversity Future Center.