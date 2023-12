Dal Parco delle Mura a San Miniato. Nel 2024 cantieri per 47 milioni

Ottantotto interventi per 47 milioni di euro nel 2024, 41 cantieri nel 2025 (42 milioni di euro) e sei nel 2026 con un investimento di 6,2 milioni. Sono i numeri del Piano triennale dei Lavori pubblici, illustrato ieri in Consiglio dall’assessore Massimo Bianchini: "Siamo di fronte a un piano a scorrimento rispetto al piano precedente, ma non potevamo fare grandi cambiamenti. Il documento infatti è stato redatto partendo dalla ricognizione dello stato attuale della progettazione e dello stato di realizzazione e di avanzamento dei lavori approvati nell’elenco annuale dello scorso anno 2023. Ho voluto privilegiare le manutenzioni sulle nuove progettazioni non perché non abbiamo idee, ma per dare solidarietà e sicurezza ai cittadini". E ancora: "Ho voluto ridurre il più possibile il numero degli interventi – ha aggiunto l’assessore – per avere la certezza di portarli in fondo". Per gli importi inferiori a 150mila euro sono previsti nel 2024 36 interventi da 3 milioni di euro, 12 interventi nel 2025 da un milione di euro e solo uno nel 2026 da 100mila euro.

"Gli interventi inseriti nel piano – ha proseguito Bianchini – spaziano in vari ambiti: la realizzazione di opere finanziate da fondi europei, in particolare dal Pnrr, ma anche la manutenzione degli immobili comunali, degli istituti scolastici, l’asfaltatura delle strade e la manutenzione del verde. Tutti progetti che riteniamo di assoluta importanza per il futuro della città".

Per il 2024 sono stati approvati il completamento del recupero dell’ex Collegio San Marco, la riqualificazione delle intersezioni tra la strada Cassia Sud con Strada Massetana Romana e via della Fornace Vecchia, compreso l’allargamento della sede stradale della Cassia Sud e della canalizzazione delle corsie, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico di edifici scolastici, la riqualificazione dei percorsi pedonali lungo viale dei Mille dal Parco della Rimembranza a Piazza San Domenico e del parcheggio dell’ex campino di San Prospero, il ripristino di tratti stradali di viale Mazzini e via Mentana, la realizzazione di un nuovo ponte ciclo-pedonale sul fiume Arbia per la connessione in sicurezza tra l’abitato di Arbia e la stazione ferroviaria, la Ciclovia Urbana Unisi di collegamento tra stazione ferroviaria e sedi universitarie, gli interventi sulla strada interna del Santa Maria della Scala e il restauro di alcuni portoni, il recupero e la valorizzazione delle mura di Siena tramite il progetto ’Parco delle Mura’, gli interventi su viale dei Mille e piazza Madre Teresa di Calcutta.

