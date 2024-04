Dal 9 al 12 maggio la Conferenza europea di neuro-agopuntura

Le ’nazioni unite della neurologia’ a Siena dal 9 al 12 maggio. Cina, Europa, USA: un ’ponte’ tra medicina millenaria e neuroscienze per confrontarsi sulle nuove frontiere della neuro-agopuntura e fare il punto sul trattamento di malattie neurologiche gravi, come Alzheimer, autismo, Parkinson, demenza, neuro-disabilità infantile, paralisi cerebrali, riabilitazione post ictus e altre patologie neurologiche. Nell’ambito delle quattro giornate italiane organizzate da AMI (Agopuntura Medica Integrata) all’Accademia dei Fisiocritici, il 10 maggio s’inserisce anche la 2a Conferenza Europea di Neuro-agopuntura che prevede molti appuntamenti di respiro internazionale tra cui i seminari di due importanti teste di serie, David Alimi e Jason Hao; workshop con la partecipazione di esperti provenienti da varie parti del mondo, come Tianjun Wang, e dibattiti.