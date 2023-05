’Dai una mano in corsa’ Donazione a Nottola

Correre fa bene alla salute ma con le idee e la voglia di aiutare il prossimo il beneficio non è più solo personale. Lo dimostra, ormai da anni, l’Atletica Sinalunga, nota realtà sportiva. Questa settimana è stata inaugurata la sala di multi-videoconferenza dell’Oncologia di Nottola. La strumentazione informatica e parte dell’arredo della stanza sono stati donati al reparto proprio dall’Asd Atletica Sinalunga, promotrice dell’iniziativa ’Dai una mano in corsa’. La nuova apparecchiatura informatica permetterà di facilitare l’integrazione ospedaleterritorio con attività di telemedicina come il teleconsulto specialistico e favorire le riunioni multidisciplinari in modalità webinar a livello intra-aziendale.

Il direttore di Oncologia medica di Nottola, Francesco Di Clemente, ha ringraziato il consiglio direttivo dell’Asd Atletica Sinalunga "che da anni ci supporta con iniziative per l’Oncologia e per i pazienti oncologici e tutto lo staff della direzione sanitaria di presidio che ci aiuta a portare a termine questi progetti".

L’iniziativa era nata per volontà del podista Gianni Mencacci per una gara che si svolge a Sinalunga e "aveva come obiettivo la vendita di magliette da indossare durante la gara, utilizzando il ricavato da donare al reparto Oncologia di Nottola, dove pochi anni prima ero stato curato. L’Asd Atletica Sinalunga ha accolto e fatto propria l’iniziativa. Poi abbiamo iniziato anche a raccogliere le donazioni per lo stesso reparto e per altri, oltre a coinvolgere scuole ed altre associazioni. Recentemente abbiamo allestito a Neuropsichiatria infantile e adolescenziale alcune litografie con la storia di ’Pentolino’ e de ’Il Piccolo Principe’. L’iniziativa dal 2006 ha raccolto circa 247milaeuro e ne ha spesi circa 232mila".

