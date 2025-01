Da Tuscanygo dono ’sportivo’ agli studenti

Bici e solidarietà. Bel gesto della Tuscanygo. L’associazione di Buonconvento che raduna appassionati di cicloturismo ha regalato materiale sportivo alla palestra scolastica del paese. Presenti alla donazione gli alunni della scuola media e le insegnanti Rosini e Paccagnini. "Per una società piccola come la nostra – afferma il presidente di Tuscanygo Riccardo Fioravanti – è un onore sostenere chi opera sul territorio. Non perdiamo mai di vista l’obiettivo per cui ci siamo costituiti: promuovere lo sport e metterci a disposizione del paese e di chi può avere bisogno di noi". Il 2024 è stato ricco di iniziative per Tuscanygo, tra cui l’organizzazione del Gravelgreen nell’ambito della Sagra della Valdarbia. "L’evento è stato molto apprezzato e ci ha dato lo sprint per affrontare un 2025 pieno di sfide – conclude Fioravanti – La Tuscanygo sarà ancora in prima linea anche nel sociale".