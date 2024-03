’Da Siena a Berkeley e ritorno’. Scritti sul Palio e altro del professor Falassi

Lunedì 25 marzo alle 17 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri saranno presentati i due volumi ’Da Siena a Berkeley e ritorno. Scritti sul Palio e molto altro’, a cura di Chiara Taddei e Giovanni Falassi, in cui sono stati raccolti gli articoli pubblicati da Alessandro Falassi fra il 1971 e il 2011. Si tratta di due volumi di oltre 600 pagine complessive, pubblicati dall’editore Betti con il patrocinio dell’Università per Stranieri, presso la quale Falassi ha insegnato per molti anni, dirigendo i corsi di lingua e cultura fino al 1992, ai tempi della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri. Oltre alla curatrice Chiara Taddei e all’editore Luca Betti, la presentazione vedrà la partecipazione del rettore Tomaso Montanari, di Duccio Balestracci, Pietro Cataldi e Silvia Folchi. Fra i temi trattati nel corso di 40 anni spiccano ovviamente il Palio e le contrade, e poi i cibi e il vino e le tradizioni delle terre senesi; ma non mancano sorprese e scoperte, legate soprattutto alle esperienze statunitensi e all’attenzione dello studioso alle trasformazioni sociali in atto. Sarà anche l’occasione, per la sua comunità universitaria, di ricordare a dieci anni dalla morte un suo docente illustre e amato.