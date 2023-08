Da Montisi a Sarteano si respira aria di sfida Ricco cartellone di eventi

Agosto, tempo di Giostre. Si parte con la Giostra di Simone a Montisi che si disputerà domenica alle ore 19. Ma gli eventi sono già iniziati e nel borgo si respira la solita atmosfera di festa con tanti turisti che d’estate scelgono di visitare un posto accogliente e caratteristico. Tra le novità di questa edizione le prove libere al campo di gara che per la prima volta si svolgono di giovedì in notturna (ore 22). Venerdì, in Piazzetta del Castello, altro appuntamento atteso con la presentazione del panno (ore 21.15) dipinto dagli artisti Renzo Regoli e Renzo Mei. Seguirà il sorteggio dell’ordine di partenza delle contrade per le prove generali. Un venerdì sera con la fiaccolata al Santuario della Madonna delle Nevi, la benedizione del panno, il tradizionale salto dei fuochi e la cerimonia di benedizione di cavalli e cavalieri. Le prove generali concluderanno il programma. Sabato, ore 11, la processione dalla Pieve della Santissima Annunziata al Santuario della Madonna delle Nevi. Alle 11.30 la messa e la cerimonia dell’offerta del cero alla Madonna delle Nevi, patrona di Montisi, alla presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice. La sera sarà festa grande nel centro storico con le cene di contrada. Domenica i cavalieri che si contenderanno la Giostra al campo di gara sono: per il Castello Andrea Vernaccini; per la Piazza Adalberto Rauco; per la Torre (unica novità) Filippo Fardelli mentre San Martino schiera Elia Taverni. Festa grande anche a Sarteano dove nel weekend tanti eventi hanno dato il via alle celebrazioni dei 90 anni delle contrade. Tra le novità il gradito ritorno in piazza e al castello del nuovo "Gruppo sbandieratori e tamburini della Giostra del Saracino di Sarteano", che conta già più di 40 elementi di tutte le contrade. E già si guarda all’11 agosto, giorno della Tratta dei Bossoli, che stabilirà l’ordine con cui le cinque contrade si sfideranno prima il 14 agosto, per la provaccia, e poi il 15 agosto per la Giostra del Saracino. "È stato un bel weekend – ha commentato il presidente dell’associazione Giostra del Saracino, Giancarlo Betti – dove si è tornati a respirare aria di Giostra grazie alla squadra del Comitato e alle contrade che hanno collaborato". Per i nomi dei cavalieri, dovrebbero esserci due novità (Ss.Trinità con Giacomo Perugini e Michele Cappelletti per i colori di San Bartolomeo) e tre conferme: San Martino con Tony Bartoli, Sant’Andrea con Nicolas Faenzi e San Lorenzo con Claudio Rossi.

Luca Stefanucci