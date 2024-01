Da Legend Colli Senesi e Valdelsa Motor Club mille euro alla onlus

Ennesima dimostrazione di generosità e affetto nei confronti dei bambini ricoverati all’AouSenese. Il Legend Colli Senesi, club federato ASI e il Valdelsa Classic Motor Club hanno effettuato una donazione di mille euro per l’associazione ’Insieme per i bambini onlus’ che opera a supporto della Pediatria diretta dal professor Grosso. La cifra è stata raccolta durante gli eventi e i raduni dei due club. Presenti alla donazione per il club Legend il presidente Michele Benigni, il vice presidente Maurizio Carli ed Enzo Meoni, per il Valdelsa Classic Motor Club il presidente Massimo Pucci.