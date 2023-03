Cucina locale Alcide Club Gourmet Serata con piatti tipici valdelsani Sabato cominciano gli eventi 2023

I piatti tipici della tradizione, protagonisti di Valdelsa a Tavola. Alcide Club Gourmet apre gli eventi del 2023 con una serata, patrocinata dal comune di Poggibonsi e grazie alla collaborazione di Pro Loco, Astop, Laboratorio Marmocchi, e alla partecipazione di tante botteghe. Sabato alle 20 presso Alcide, un menu che attinge dalla tradizione e dalla ricerca delle associazioni poggibonsesi. Il team di Alcide guidato dallo chef Loris Parigi e da Lucia Casagli, proporrà come piatto forte le "Paste sudicie su i’ conigliolo", con le tagliatelle fresche del Pastificio Nuovo, mentre il coniglio è selezionato da Macelleria Covati. Ospite d’onore un salume di Colle Val d’Elsa appena riscoperto, la "Gota Cotta di Colle", a cura del salumificio Gozzi - salsa studiata dallo chef Samuele Bravi - che avvia il proprio percorso per diventare presidio Slow Food, e che sarà presentata in degustazione abbinata al vino spumante Rosé Brut Sangiovese in purezza dell’azienda La Croce: "Melachecca". Altra novità, la riscoperta di un dolce un tempo in uso a Poggibonsi: la Torta Bidonata, firmata da Piero ed Elia Ceccherini, fondatori dell’omonima Pasticceria. Seguendo la ricetta classica, è stata ricreata da Mirko Deufemia, attuale gestore del locale di via Redipuglia. Completano il menù i formaggi del Caseificio Nuovo con i salumi della Macelleria Covati che presenterà anche i suoi ossibuchi di scottona. La manifestazione ha lo scopo di riscoprire i piatti della tradizione valdelsana, proponendo un menù con ricette tipiche in virtù del sostegno di aziende e botteghe della zona. Il programma è completato dalla presentazione di libri sulle tradizioni enogastronomiche: "Viaggio alla ricerca di tradizioni culinarie" di Antonella Lomonaco e "Ricordi di cucina" di Laura Capezzuoli Panti. "Importante è ciò che stanno facendo le associazioni per riscoprire le nostre tradizioni gastronomiche – dice Roberta Ancillotti, Ad dell’Hotel Alcide – e per questo abbiamo pensato di dare anche noi un contributo". Una parte del ricavato sarà devoluta alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, la Collegiata di Poggibonsi, per avviare i restauri dell’organo. Per partecipare è necessaria la prenotazione: 0577 937501, Int. 2 - WhatsApp: +39 375 5627553, [email protected]

Paolo Bartalini