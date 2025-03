Cristiana Morganti balla dietro le luci della danza

Da Pina Bausch a Siena. E’ lungo e molto affacsinante il percorso artistico della danzatrice e coreografa di fama internazionale Cristiana Morganti, che mercoledì 26 alle 21 presenta al Teatro del Giglio-Giacomo Puccini ’Behind the light’. Dopo la lunga condivisione del percorso artistico di Pina Bausch, con il TanzTheater Wuppertal, Morganti ha da tempo elaborato un proprio stile e un proprio approccio alla scena: è il caso della sua nuova creazione, che Morganti stessa definisce "uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa / danzatrice durante e dopo la pandemia". Come sempre, nei suoi lavori, non mancano ironia e auto-ironia, una visione tragicomica del mondo e del reale, che si intreccia a slanci poetici e frammenti dichiaratamente autobiografici, per un racconto che – dietro la luce, nell’oscurità – parte dal quotidiano per "sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio".

Spettacolo fortemente autobiografico, ’Behind the light’ racconta di una crisi familiare, professionale e intima, di una sequela di eventi con il tipico ’effetto domino’ in cui una disgrazia pare chiamarne un’altra. È una danza che fa venire voglia di danzare quella di Cristiana Morganti, complice l’esplosione di energia che fa seguito alla catarsi di questa confessione aperta, sincera, sofferente ma di un dolore mai autocompiaciuto, anzi immediatamente lenito dalla risata, anche di sé, con il pubblico.

Accompagnati da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock di Peaches, da Giselle, di Adolphe Adam alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano momenti di danza e di parola. Lo spettacolo, di e con Cristiana Morganti, alla cui regia ha collaborato Gloria Paris, con il disegno luci di Laurent P. Berger e con i video creati da Connie Prantera, è una produzione di ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, in coproduzione con Fondazione I Teatri – Reggio Emilia, Théâtre de la Ville – Paris, MA Scène Nationale-Pays de Montbéliard e con il sostegno di Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Cristiana Morganti incontrerà il pubblico martedì 25 alle 18 nel ridotto del teatro. Con lei Silvano Patacca, già direttore artistico prosa e danza del Teatro Verdi di Pisa. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria del Teatro e online su www.ticketone.it e www.teatrodelgigliogiacomopuccini.it.