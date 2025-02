Crisi di personale. Due nuovi medici per fronteggiarla

Si rafforza il pronto soccorso delle Scotte, la porta d’ingresso dell’ospedale che diventa sempre più punto di riferimento per i cittadini. Il 23 dicembre scorso, "al fine di far fronte alla critica situazione del personale medico in servizio in questo reparto essenziale dell’ospedale", veniva emesso un apposito avviso che puntava ad acquisire manifestazioni d’interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo rivolti al personale in formazione specialistica in relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali dell’Uoc Pronto soccorso.

Sono arrivate solo due domande, il curriculum delle dottoresse che sono entrambe al quarto anno della scuola di specializzazione, è stato valutato dal direttore Giovanni Bova e da quello del dipartimento Emergenza urgenza Sabino Scolletta.

Sono stati stipulati contratti di collaborazione libero professionale per sei mesi che prevedono una prestazione fino ad un massimo di 8 ore settimanali (32 mensili).

Fra le novità, sempre per questo delicato quanto strategico comparto, l’autorizzazione a partire dal primo marzo e fino al 31 agosto, al personale della dirigenza medica che afferisce all’Uoc Pronto soccorso di effettuare sedute supplementari in regime di prestazioni aggiuntive per garantire la continuità assistenziale in caso di sovraffollamento per un totale stimato di 432 ore corrispondendo al personale interessato un compenso orario di 100 euro.

La.Valde.