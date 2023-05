Cresce l’Accademia per gli autisti di bus

Aprirà anche a Siena una delle nuove scuole per formare i nuovi autisti di Autolinee Toscane. Lo ha annunciato l’azienza nel primo anno di vita dell’Accademia che forma e assume i nuovi autisti. Undici le classi già operative: 7 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Siena e 1 a Pisa e altre due in arrivo, una appunto a Siena e l’altra a Firenze. Prevista la formazione di circa venti addetti destinati al Dipartimento Sud (Arezzo-Siena). "l successo di Accademia si riscontra non solo nei numeri: la sua formula sta ispirando altre aziende del Tpl in Italia – spiega Gianni Bechelli, presidente di

Autolinee Toscane –. Accademia ha aperto una strada moderna e innovativa per il reclutamento del personale di guida, in un periodo storico che, come sappiamo, è difficile a causa della carenza di autisti e della forte contrazione dell’offerta. Su questa formula Autolinee Toscane ha creduto fortemente e ha investito risorse proprie".

Accademia consente di conseguire le patenti specialistiche a costo zero (se prese privatamente le patenti D e CQC costano circa 4mila euro). "Oltre alla formazione a costo zero, Accademia offre un’opportunità di lavoro stabile", dice Alessandro Stocchi, direttore delle risorse umane.