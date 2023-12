"Covid e Influenza: Allarme Sanitario in Toscana"

Il bollettino Covid della Regione Toscana, relativo all’ultima settimana di novembre, registrava 33 decessi, un aumento del 73,7% rispetto alla settimana precedente. In tutta Italia le morti sono state 291, i ricoveri sono in netto rialzo. Gli infettivologi stanno tornando in tv e sui giornali, è il chiaro segnale che si torna allo stato di allarme sanitario. Anche perché tutti sottolineano il combinato disposto tra Covid e influenza, un mix micidiale soprattutto per i soggetti fragili. Tanto da prospettare un Natale con le mascherine per evitare contagi di varia natura. Le reazioni ai dati sui virus, finora, sono alzate di spalle e battute ’negazioniste’. Ognuno si difende come crede e come vuole: ma per non passare da ingenui, meglio non nascondere i virus sotto il tappeto del silenzio sui casi.