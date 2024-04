Cos’è un libro game? Viaggio dentro una fiaba

Cari lettori, vi starete chiedendo cosa sia il "Libro Game". Ora ve lo raccontiamo.

Il progetto è iniziato a inizio marzo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci di Poggibonsi. Noi, ragazzi delle classe 1D, guidati dalla professoressa Garibaldi e dal professoressa Paganini, abbiamo cercato nella celebre fiaba "Cappuccetto Rosso" alcuni punti di svolta o bivi, dai quali la fiaba avrebbe potuto prendere due direzioni diverse. In seguito, insieme a tutti gli altri compagni di classe, abbiamo scritto questi cambiamenti, facendo prendere alla storia delle direzioni… a volte davvero divertenti! Così ci siamo ritrovati a scrivere una trama in cui Cappuccetto Rosso e gli altri personaggi "potevano prendere iniziative" scelte da noi.

Eravamo divisi in gruppi, ognuno di questi partiva da un incrocio e scriveva le proprie idee modificando la storia. Il lettore si può così immergere attivamente nella storia scegliendo ogni bivio le rispettive azioni dei personaggi. Questo permette di creare finali completamente diversi. Per i ragazzi l’intento è quello di sviluppare competenze digitali da unire con una storia.

Il libro game serve anche a non limitarci a pensare in un unico modo, ma a pensare fuori dagli schemi. Per creare poi il libro digitale e aggiungere video, musica e immagini abbiamo usato Twine, un software open source. È accessibile a tutti e per questo i nostri compagni sono riusciti ad usarlo facilmente.

Questa esperienza è stata fantastica ed educativa per tutti noi perché ci ha stimolato l’immaginazione e la fantasia, per questo la consigliamo a tutti voi!