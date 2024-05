Corso di educazione del cavallo, esami al via Gli esami per gli studenti del corso 'Educazione cura e gestione a terra del cavallo' si terranno l'11 maggio a Siena, grazie alla rete di imprese Final Furlong. Divisi in prove teoriche e pratiche, gli studenti saranno valutati da esperti del settore. La cerimonia di consegna degli attestati è prevista per il primo giugno.