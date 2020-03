Siena, 5 marzo 2020 - Dodici persone, tutte impiegate in strutture ricettive, in quarantena domiciliare fino al sette marzo. È quanto disposto con ordinanza dal sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti, dopo aver ricevuto comunicazione dall'Asl Toscana sud est di un caso risultato positivo al coronavirus a Piacenza. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai sanitari, aveva preso parte ad un festival di ballo che si è svolto dal 21 al 23 febbraio nella cittadina termale toscana.

Una volta rientrato a casa, avrebbe accusato i primi sintomi e dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo al virus Covid-19. In seguito all'indagine sui possibili contatti, sono stati presi i provvedimento della quarantena precauzionale per il personale degli alberghi in cui si è svolto il festival e in cui ha soggiornato l'uomo.

Al momento, tutte le persone in quarantena non manifestano alcun sintomo. I locali saranno sanificati nella giornata di oggi. Al festival ha partecipato anche un uomo di San Casciano, tra i nuovi casi registrati ieri. Un'altra ordinanza restrittiva di isolamento in abitazione è stata emessa questa mattina dal sindaco Fabrizio Tondi di Abbadia San Salvatore (Siena) nei confronti di un cittadino 'leggermente sintomatico' che nei giorni scorsi «è stato in contatto con un soggetto positivo.