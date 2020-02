Siena, 28 febbraio 2020 - Due nuovi tamponi positivi per un altro calciatore e un operatore della Pianese. A renderlo noto è la Regione Toscana. Nel primo caso si tratta di un 23enne che viveva in casa con il giovane già risultato sospetto positivo ieri. A differenza del compagno di squadra, in buone condizioni anche lui, ma ricoverato alle Scotte di Siena, il secondo giocatore è al momento solo in isolamento domiciliare, con lievi sintomi influenzali. Per il sessantenne operatore della squadra di Piancastagnaio, in provincia di Siena, che milita nel girone A della serie C, che ha accusato febbre alta e tosse, è stato disposto invece il ricovero e già si trova alle Scotte.

Nella tarda serata di ieri la Pianese aveva confermato che un proprio giocatore era ricoverato per essere risultato positivo al tampone del coronavirus ma precisava che si trattava dell'unico caso registrato. "In merito alle notizie comparse - recitava il comunicato - l'U.S. Pianese comunica che la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficolta' respiratorie e diarrea)".