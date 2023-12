Convegno in Rettorato. Commedia in teatro e un film al Santa Chiara

Proseguono gli eventi di ’Siena contro la violenza’: oggi il convegno ’L’apertura di un Centro per uomini autori di violenza e la formazione degli attori della rete di sostegno: due necessità fondanti per la lotta alla violenza maschile contro le donne a Siena’ in rettorato all’Università dalle 17 alle 19. Domenica alle 17 nel teatro Beata Anna Maria Taigi in via Liguria 6, è in programma la commedia musicale ’Snegurocha la donna di neve’ dell’Auser comunale con l’Accademia del canto moderno. Infine mercoledì 13 dicembre alle 21 nell’auditorium Santa Chiara il film ’Il diritto di contare (2016)’.