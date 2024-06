Controlli di vigilanza e benessere animale. Veterinari in campo per la sanità del Palio

Si avvicina il Palio e riparte così anche l’impegno dei veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est nei controlli di vigilanza sanitaria e rispetto delle norme sul benessere animale dei cavalli impiegati nella manifestazione. Il lavoro dei professionisti Asl è in realtà iniziato già dallo scorso marzo con le previsite dei cavalli per l’ingresso nel protocollo equino 2024 e continuato con i lavori e le corse di addestramento. Il 22 e 23 giugno alla clinica Il Ceppo di Monteriggioni, un’apposita commissione veterinaria comunale - con Mario Valensin e Anna Carone – ha svolto gli accertamenti per verificare la rispondenza ai parametri biometrici ottimali per correre il Palio dei cavalli arrivati fin qui dopo il percorso di selezione. Contestualmente, i veterinari Asl hanno effettuato le verifiche documentali di identità degli equidi e dei requisiti sanitari previsti dalla normativa. Il servizio veterinario sarà impegnato anche nei giorni precedenti al Palio, a partire da domani per verificare il rispetto delle norme sanitarie e del protocollo della manifestazione per la salvaguardia del benessere animale durante le prove regolamentate, le prove successive alla Tratta, corteo storico e Carriera.