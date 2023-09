"Contro le esche letali a Siena serve l'aiuto dei cittadini"

Spugne fritte nelle vie del centro storico. A segnalare gli episodi, come anticipato da La Nazione, alcuni cittadini residenti nella zona di Santo Spirito che hanno subito allertato la Municipale. Numerose segnalazioni di bocconi avvelenati lungo strade e marciapiedi erano giunte anche nell’estate. "Un appello ai cittadini affinché prestino la massima attenzione durante le passeggiate con i cani – dice l’assessore all’ambiente e decoro urbano Barbara Magi –. Ci siamo già attivati avvisando la Polizia Municipale, ma è importante monitorare, tutti insieme, il territorio per la tutela dei nostri amici a quattro zampe". Prosegue: "E’ di circa due mesi fa l’ordinanza con nuove disposizioni riguardo la conduzione dei cani, fatta per sottolineare come il nostro centro vada tutelato. Convivere con gli animali è possibile, nel rispetto degli altri e della comunità. Lasciare esche letali è gesto di inciviltà e cattiva coscienza".