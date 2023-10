All’albo pretorio on line del Comune di Siena è pubblicata la graduatoria provvisoria scaturita dalle domande per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023. E’ possibile presentare ricorso entro l’8 novembre. Nella graduatoria non sono inseriti i nominativi dei partecipanti, ma i codici abbinati alle domande.