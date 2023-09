Conto ‘bloccato’. Ma è una trappola

Suona nuovamente l’allarme truffa informatica in Valdelsa, dove famiglie e imprese stanno ricevendo mail apparentemente inviate da Poste Italiane (che, invece, è del tutto estranea) in cui si annuncia il blocco del conto corrente per una non meglio specificata ‘attività inconsueta’, chiedendo il reinvio delle proprie credenziali. Cosa, evidentemente, da non fare per evitare brutte sorprese.