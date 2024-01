Conto alla rovescia Palio straordinario, si attende il via libera

Verso il Palio straordinario di Piancastagnaio che si dovrebbe correre il prossimo sabato 4 maggio di quest’anno. Un’ ipotesi che sembrerebbe ottenere il gradimento dei capitani delle quattro Contrade di Castello, Coro, Borgo e Voltaia e dell’ amministrazione comunale, ma che indubbiamente sta creando non poche polemiche tra i popoli stessi sulla macchina organizzativa che si dovrebbe mettere in moto dopo l’ annuncio ufficiale e il via libera ufficiale da parte del consiglio comunale.

Un Palio straordinario per onorare il giubileo triennale di San Francesco che in quest’anno celebra gli ottocento anni dal miracolo delle sacre stimmate ricevute dal poverello di Assisi al sacro monte della Verna nel 1224 e di cui sono cominciate le celebrazioni ufficiali proprio alla Verna qualche giorno fa, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Uno dei problemi sollevati è quello delle varie iniziative che precedono il Palio e che vedono la presenza di tantissimi contradaioli e contradaiole per l’organizzazione di cene e allestimenti prima della manifestazione stessa.

Piancastagnaio è un paese dove la maggior parte delle persone lavora nel settore della pelletteria . E fa discutere l’attuale situazione della pista inaugurata il 12 agosto dello scorso anno. Mentre si attendono i lavori per concludere la recinzione dell’area, i cinghiali (che negli scorsi mesi hanno fatto la propria comparsa anche per le vie del paese) hanno danneggiato gran parte del prato verde. Tutto questo mentre si attende l’elezione del nuovo rettore del Magistrato delle Contrade che dovrebbe avvenire la settimana prossima. A lui il difficile compito di gestire le carriere dell’anno in questo 2024, che potrebbe vedere il ritorno del Palio straordinario a venti anni esatti dall’ultima edizione.

Giuseppe Serafini