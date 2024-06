Console cinese in visita all'Università di Siena

Siena, 13 giugno 2024 - Visita nei giorni scorsi del console generale della Repubblica popolare cinese a Firenze, Guan Zhongqi, all'Università di Siena per un saluto di cortesia al rettore Roberto Di Pietra. Erano presenti, spiega l'Ateneo in una nota, la professoressa Elena Petricci, delegata del rettore alla Didattica dei corsi di studio internazionali e la professoressa Maria Omodeo, docente di Letteratura e cultura cinese nei corsi di lingua che si tengono ad Arezzo. Il rettore ha ricordato che nell'ultimo anno accademico sono stati 30 gli studenti iscritti provenienti dalla Cina ed ha illustrato al Console le numerose attività in essere con istituzioni accademiche cinesi.

Il console ha espresso compiacimento per l'attenzione dell'Ateneo nei confronti della comunità di studenti cinesi iscritti e ha espresso la volontà di approfondire la conoscenza dell'Ateneo e delle sue attività internazionali e ha auspicato scambi e promozioni reciproche. Durante la visita sono stati illustrati i programmi di internazionalizzazione dell'Ateneo e presentata l'offerta formativa internazionale: sono ben 18 i programmi di studi erogati in lingua straniera.

È inoltre attivo ad Arezzo l'insegnamento di lingua cinese che vede la presenza di due docenti stabili della Wenzhou University; questi saranno presto affiancati da altri due colleghi. Attualmente presso l'Ateneo cinese è presente una ricercatrice attiva nell'insegnamento dell'italiano. Nel corso degli anni diversi docenti cinesi sono stati ospiti dell'Ateneo per i corsi di lingua, oltre all'attuale direttore dell'Aula Confucio recentemente istituita nella sede di Arezzo, come punto di incontro sia per studenti sia per cittadini con la lingua e la cultura cinese. Uno scambio di auguri reciproco e di doni ha concluso l'incontro.