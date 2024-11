Consiglio direttivo di Su per Colle. E’ stato confermato presidente il capogruppo Alberto Galgani

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il consiglio direttivo della principale lista di maggioranza a Colle, ovvero Su Per Colle. È stato confermato presidente il capogruppo di Su Per Colle Alberto Galgani, ex assessore in giunta Paolo Canocchi. Galgani entra subito nel merito commentando anche l’andamento dell’amministrazione ed ha lanciato Su Per Colle non più come una sola lista civica, ma come un ‘partito civico’. "Sono ben felice – afferma Alberto Galgani – che nuovamente mi sia stata data fiducia di guidare politicamente questa associazione. Come ho sempre detto, però, non sono mai stato solo e il percorso non è individuale, ma di tutto un gruppo che porta avanti un suo preciso cammino politico. Abbiamo creato una grande squadra che porterà avanti la filosofia amministrativa di Su Per Colle. Ci tengo, inoltre, a fare una sottolineatura: esistiamo come associazione e movimento politico da più di dieci anni. Per la seconda volta ci troviamo ad amministrare la città come forza di maggioranza. Si può dire che ormai siamo a tutti gli effetti un partito civico. Su questa strada vogliamo continuare. Tenendo sempre come stella polare l’amministrazione pubblica fatta di investimenti sulle infrastrutture, sulle scuole e sui servizi pubblici". Eletti anche due vice presidenti: Tommaso Vannini (ex presidente di Su Per Colle e consigliere comunale durante l’amministrazione Canocchi) e Mirko Ceccherini (iscritto dal 2018 ed ex segretario amministrativo di Su Per Colle dal 2019). Eletti anche due segretari: segretaria amministrativa Monica Stellin e segretario organizzativo Marco Brunelli. "Voglio ancora una volta soffermarmi sull’operato di questa giunta e del sindaco Piero Pii – conclude Galgani –. Il cambio di passo c’è stato ora occorre continuare con questa svolta. Siamo usciti dall’immobilismo". Entrano nel merito dell’Amministrazione comunale e della vita politica dell’associazione anche Tommaso Vanni e Mirko Ceccherini. "Continuiamo a lavorare per Colle e per la sua comunità – affermano congiuntamente Vannini e Ceccherini –. D’altro canto non abbiamo mai smesso dal 2014. Sono 10 anni che esiste la realtà Su Per Colle e per la seconda volta si trova ad amministrare Colle. Non mancherà l’impegno ed anche il peso della responsabilità sul nostro gruppo".