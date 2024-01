Confronto sulla professione infermieristica. Evoluzione delle competenze di assistenza

Professionisti a confronto sul presente e sul futuro della professione infermieristica e ostetrica. È il tema alla base di ’L’evoluzione delle competenze assistenziali, tra limiti e opportunità’, evento che vede come responsabile scientifico la dottoressa Maria Serena Beccaluva, Direttore del Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell’Azienda ospedaliero-universitaria. L’evento, organizzato da Aou Senese, Asl Toscana sudest, OPI Siena (Ordine delle Professioni Infermieristiche) e FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica), si terrà martedì 16 gennaio, nell’aula Magna del centro didattico delle Scotte dalle 8.30. Il programma prevede relazioni su esperienze di sviluppo professionale infermieristico e ostetrico, in ambito ospedaliero e territoriale e la presentazione della metodologia e dello strumento per la mappatura delle competenze, elaborato dal Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche in collaborazione con il Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie dell’Azienda. Nel pomeriggio, dopo la relazione del presidente dell’OPI di Siena, tavola rotonda dal titolo ’L’integrazione tra i profili nel team assistenziale’.