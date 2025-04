Concorso nazionale. Vince la 5A del De Amicis con il video ’Voti-AMO’

"Il voto è la libertà di costruire il futuro, non dimentichiamolo mai!". Proclamando a gran voce questo slogan, la classe 5 sez. A, della scuola primaria ‘De Amicis’ di Chiusi, appartenente all’istituto comprensivo ‘Graziano da Chiusi’, chiude il video intitolato ‘Voti_AMO’ con cui ha trionfato nel concorso nazionale ‘Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia’, indetto dalla Camera dei Deputati, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un’affermazione di grandissimo valore per la sua portata nazionale e perché l’esito è scaturito proprio da una consultazione molto ampia, il voto online, rimasta aperto dal 31 marzo al 13 aprile scorsi. Ma, al di là delle caratteristiche del premio, ad emergere con ancora maggiore evidenza sono i valori che l’elaborato dei giovanissimi chiusini esprime. Tra le diciotto chiavi di lettura dell’ordinamento democratico, la 5.a A, guidata dalla docente Samantha Donati, ha scelto il voto e, costruendo un video molto curato sia sotto l’aspetto narrativo sia sotto quello tecnico, hanno puntato sull’evoluzione del suffragio universale, con un efficacissimo excursus che dagli anni ’20 giunge ai giorni nostri. Affidandosi ad una recitazione spontanea e convinta, gli interpreti narrano le lotte delle suffragette (alla protagonista è stato attribuito il nome dell’eroina ‘Emma’, storicamente legato proprio a quelle battaglie), l’iniziale scetticismo degli uomini, che poi si tramuta in sostegno, fino al riconoscimento che una ragazza di oggi tributa a chi ha proclamato e rivendicato il principio di universalità del voto. La narrazione mostra l’espressione del consenso come modo per consentire a tutti di partecipare alla vita pubblica; il voto viene declinato nelle sue tre qualità di diritto, di dovere e di responsabilità. A dare l’annuncio del successo è stata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daria Moscillo: "Questa vittoria – ha affermato Moscillo – non sarebbe stata possibile senza il supporto della comunità, che ha sostenuto il voto online" e ha poi ringraziato il Presidente della Regione, Eugenio Giani, e il Sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini. Giani ha parlato di "orgoglio della regione"; Sonnini di "dimostrazione del valore della scuola pubblica e della partecipazione dei più giovani alla vita democratica". Il video è visibile su Youtube, sul canale Camera Giovani.

Diego Mancuso