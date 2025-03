Concorso letterario insieme a Camilleri

Un riconoscimento molto importante quello che viene attribuito domani a Pinuccia Musumeci, per il suo impegno, durante la cerimonia con il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione e ideatrice di Toscana delle donne.

Musumeci si è dedicata nel corso del tempo a tante iniziative, anche singolari, per chi combatte contro il cancro al seno quali concorsi letterari sul tema, ’Donna sopra le Righe’, progetto che offre una piattaforma per esprimere emozioni attraverso la scrittura in cui era riuscita a coinvolgere il grande Andrea Camilleri (nella foto, con Musumeci), ora scomparso, come presidente onorario. Grazie al suo lavoro in Toscana è stata ampliata la fascia di screening mammografico da 45 a 74 anni, prima era 59/69, inserendo la figura dell’oncologo senologo nella commissione invalidità.