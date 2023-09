Conclusione lotto teleriscaldamento

A Radicondoli si va verso la conclusione del lotto 2.2 del teleriscaldamento. Presto, infatti, prenderanno il via anche i lavori di teleriscaldamento che interesseranno il centro storico di Belforte, con gli interventi di riqualificazione della pavimentazione del borgo. Intanto l’impianto di teleriscaldamento in via Guido Rossa è già in pressione dal 21 di settembre scorso. Nella Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini alle 21, lunedì 2 ottobre, presente il sindaco Francesco Guarguaglini parlerà di come fare per allacciarsi subito. Inoltre sarà chiarito come sostenere la spesa di un finanziamento. L’amministrazione comunale, infatti, ha pensato anche ad uno strumento che renda più sostenibile l’accesso al credito. L’obiettivo sarà quello di vedere conclusi i lavori del lotto 2.2 attualmente in lavorazione entro la fine di ottobre.