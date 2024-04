Comune e Sds Senese. A Malafrasca cohousing per anziani

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la Società della Salute Senese per la realizzazione di un progetto di cohousing per anziani. Il progetto ’Autonomia degli anziani non autosufficienti’, realizzato con fondi Pnrr, ruota attorno all’immobile di proprietà del Comune in località Malafrasca, di cui si prevede la riqualificazione e ristrutturazione per la collocazione del servizio di cohousing. "Si tratta del primo passo – spiega l’assessore Micaela Papi – per la realizzazione di uno spazio per anziani condiviso". Il Comune, entro il 2025, si impegna a realizzare investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, per un importo totale di 770mila euro. La SdS, entro marzo 2026, si impegna a realizzare investimenti infrastrutturali (arredi, gestione del servizio, dispositivi di telesoccorso) per 249mila euro.