Commissione Sport in tour: "Dallo stadio alla piscina verifiche sugli impianti"

La commissione Sport, presieduta da Silvia Armini della lista civica ’Le Biccherne’, martedì sarà in sopralluogo agli impianti sportivi della città per capirne le criticità e verificare che tipo di interventi verranno attuati. La prima tappa del tour sarà la ’Cittadella dello sport’, dove i commissari intendono verificare l’avanzamento dei lavori in corso per l’arrampicata e il campo da rugby. Si proseguirà quindi alla piscina dell’Acquacalda, l’unica operativa in città: qui la commissione approfondirà il grado di affluenza e la situazione complessiva dell’impianto. Non mancherà quindi una visita allo stadio ’Franchi’, di recente affidato dall’amministrazione comunale in gestione al Siena Fc di Simone Giacomini, e al ’Bertoni’, dove è previsto domani il raduno della Robur prima della partenza per il ritiro a Castel Rigone, in Umbria.

E proprio sullo sport a Siena il gruppo ’Le Biccherne’, ha da tempo posto attenzione: "Servono obiettivi condivisi tra le società sportive e gli organi di governo locale per evolvere la pratica della attività motorie e sportive – affermano i civici –. La possibilità di collegare e consolidare questi rapporti, siamo convinti possa passare attraverso l’istituzione da parte del Comune della Consulta dello Sport, strumento che può diventare punto di riferimento valido per ’fare squadra’ su progetti concreti di integrazione culturale, sociale, rivolto a tutte le persone presenti nel territorio senese e limitrofo, senza esclusioni".

E ancora: "La Consulta dello Sport, già presente in molti Comuni, diventa un organismo significativo se coinvolge con i suoi rappresentanti i più importanti soggetti del territorio deputati alle questioni sportive quali: Sport e Salute, Coni, Cip – continuano ’Le Biccherne’ –. Essenziale la presenza di federazioni, società sportive, associazioni sportive, Enti di promozione sportiva etc. Fondamentale la partecipazione di Federazione dei Medici di base e Federazione Medico Sportiva, dell’Unione della stampa sportiva Ussi e delle istituzioni come le Università, il Dsu, le forze armate, il volontariato". E infine: "Fin dal momento in cui l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè ha assunto l’importante ruolo, ci siamo adoperati perchè la proposta di istituire una Consulta dello Sport trovasse la sua condivisione. L’auspicio è che ciò trovi risposta positiva".

C.B.