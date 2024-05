Come usare pc e telefoni. Parte il corso dell’Auser

Ci sono tante persone, soprattutto quelle un po’ più avanti negli anni, che hanno serie difficoltà a rapportarsi con internet. E’ destinato a chi non se la cava troppo bene con il pc o lo smartphone l’incontro formativo, gratuito, in programma oggi dalle 16 alle 18 a Poggibonsi, presso il Punto Digitale Facile dell’Auser alla Galleria delle Associazioni in via Trento. "L’Auser – spiega l’amministrazione comunale – è una delle quattro associazioni del territorio, insieme a Misericordia, Avis e Pubblica Assistenza, che partecipano al progetto Punti Digitale Facile (Pdf): luoghi fisici, accessibili a tutti i cittadini, dove è possibile richiedere e ricevere supporto e assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali nazionali, regionali, locali e privati di utilità quotidiana. L’incontro è dedicato a migliorare l’utilizzo di smartphone, tablet, pc (posta elettronica, whatsapp, rubrica, foto e archiviazione) e fa parte di un ciclo già iniziato che ha visto una nutrita partecipazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati possono contattare il numero 3457219321 oppure scrivere a: [email protected].