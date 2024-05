Colle: frana via Livini. Finalmente via ai lavori

Sono iniziati ieri i lavori alla frana di Via Livini a Colle. Sono così partiti gli interventi preliminari per la realizzazione dell’opera. La progettazione ha avuto un periodo importante di analisi e studio attraverso il quale è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno. L’Amministrazione comunale ha informato, inoltre, che domenica 12 maggio via Livini rimarrà chiusa dalle 6 alle 12 per lavori di ripulitura della scarpata del tratto di strada interessata dalla frana. Sarà possibile raggiungere il parcheggio di Bacìo provenendo dalla parte bassa della città. Si tratta, nello specifico, di lavori preliminari all’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dalla frana. Un intervento del valore complessivo di 1,1 milioni di euro. L’intervento progettato prevede la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90metri e al tempo stesso verrà adeguata la geometria della sezione stradale alle prescrizioni della normativa vigente e verrà integrato l’impianto di illuminazione pubblica presente sulla via in modo da illuminare il tratto di strada ad oggi non servito dall’impianto di illuminazione. Grazie alle analisi svolte è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua superficiale, la quale ha innescato il movimento franoso sulla strada. L’intervento, quindi, prevede il completo rifacimento di una porzione della strada e dello strato sottostante di terreno costruito circa un secolo fa; per fare questo verrà installata una barriera spartitraffico fissa di tipo "new jersey" che consentirà di lavorare in sicurezza e di mantenere aperta la strada con senso unico alternato. Salvo alcuni brevi momenti quindi il traffico rimarrà sempre aperto lungo la strada, importante asse di attraversamento del capoluogo.

Lodovico Andreucci