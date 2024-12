Colle di Val d'Elsa punta sul cicloturismo e turismo sostenibile per il 2025

In questa fase finale del 2024 si programma il 2025 e per Carlotta Lettieri, assessora al turismo di Colle, la strada è chiara: uno dei pilastri sarà quello del cicloturismo.

Le principali iniziative 2025 nel settore del turismo?

"Il nostro obiettivo è trasformare Colle in una meta attrattiva per un turismo lento, sostenibile e di qualità. Puntiamo su una strategia che valorizzi le ricchezze culturali, storiche e naturalistiche del nostro territorio. Stiamo lavorando alla creazione di un sito internet turistico e di percorsi interattivi con Qr code, per arricchire l’esperienza dei visitatori con contenuti multimediali in più lingue. Inoltre, la promozione del Cristallo, dell’enogastronomia e di luoghi iconici come la Via Francigena e il Parco dell’Elsa saranno al centro delle nostre attività".

Avete già degli eventi specifici in programma?

"Nel 2025 lanceremo diversi eventi di punta. ‘Natale a Colle’, che ambisce a diventare un riferimento nazionale con artigianato, eccellenze enogastronomiche e intrattenimento. Sul fronte enogastronomico, continueremo e rafforzeremo il percorso di promozione della ‘Gota Cotta’ e di altri prodotti tipici con degustazioni e showcooking. Infine, rilanceremo la Via Francigena con nuove segnaletiche digitali e progetti dedicati ai pellegrini, per prepararci al Giubileo del 2025".

Arrivando al cicloturismo, perché puntare su questo settore?

"Il cicloturismo sarà uno dei nostri pilastri. Il nostro obiettivo è fare di Colle di Val d’Elsa un punto di riferimento per il turismo su due ruote, sfruttando il nostro meraviglioso paesaggio. Con il progetto ‘Colle Bike Hub’ creeremo percorsi dedicati, segnaletiche sicure e infrastrutture per attrarre appassionati e ospitare eventi ciclistici di rilievo".

Lei ha anche una delega strategia come quella del commercio…

"Il rilancio del commercio cittadino è al centro della nostra azione. Stiamo lavorando alla rivitalizzazione del centro commerciale naturale, che unirà la parte alta e bassa della città, attraverso eventi e incentivi per le attività esistenti e nuove aperture. Inoltre, lanceremo il progetto Dehor, per migliorare gli spazi esterni di bar e ristoranti, e creeremo un censimento delle attività locali per una gestione più efficace e trasparente".

Sul fronte della partecipazione e della semplificazione?

"Attiveremo consigli di quartiere e frazione. Inoltre, lavoreremo per snellire i processi burocratici e rendere i servizi comunali più accessibili, per rafforzare il dialogo tra l’amministrazione e la popolazione. Ne è un esempio l’assemblea pubblica che faremo al Teatro del Popolo il 16 dicembre alle 21".