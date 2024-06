Colagè: "Mossiere troppo fiscale". Mula, raggi a un polso. I nuovi cap

Tratta molto sfortunata per Antonio Mula, detto Shardana. Che è caduto due volte durante le batterie della tratta – nella prima da Canarinu e nella quinta da Benitos, entrambe alla mossa – procurandosi un problema al polso per cui è stato sottoposto ai raggi x alle Scotte. Un peccato per il fantino che avrebbe potuto trovare un posto in Piazza, vista la buona provincia fatta. Cadute che, probabilmente, hanno portato anche all’esclusione di Benitos, uno dei nomi dati già per certi nel lotto dei 10. "Il mossiere in questa circostanza è stato troppo fiscale - sostiene Dario Colagé che ha visto i suoi cavalli esclusi – , il giorno della tratta bisogna esserlo un pizzico meno. E’ un momento nel quale i giovani, chiamati a mettere in evidenza i cavalli debuttanti, e loro stessi desiderosi di trovare un giubbetto, vogliono far vedere i cavalli e farsi vedere. Non dico di dare una mossa giovane, quantomeno di farli andare via. Non dieci metri prima, giusto un attimo prima e butti giù. Volpino è già nel camion, Benitos ha avuto un risentimento della caduta e Canarinu ha solo un paio di smerigliature". Anche Vitzichesu galoppando ieri si è procurato una ferita in un nodello ed è stato escluso dalla commissione veterinaria. Da segnalare tra le novità di ieri i nuovi cap che sono stati utilizzati per le batterie della tratta, acquistati dal Comune.

La.Valde.