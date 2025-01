"Coinvolgere le giovani generazioni"

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico. Ad Auschwitz morirono migliaia di persone uccise dai nazisti così come in molti altri luoghi simili. Per ricordare e riconfermare il desiderio di pace del nostro popolo il 20 luglio del 2000 in Italia è stata approvata una legge 211, che istituisce ogni 27 gennaio il Giorno della Memoria: una commemorazione pubblica non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani che sono stati uccisi, deportati e imprigionati.

"Ad 80 anni da quel 27 gennaio – commenta l’assessora Martina Borgogni - il giorno della memoria rappresenta per tutti noi un monito affinché tutto ciò non si ripeta né oggi né mai in nessuna parte del mondo. È responsabilità delle istituzioni a tutti i livelli rendere ancora più viva questa giornata, a partire dal coinvolgimento delle nuove generazioni, nelle scuole e nella comunità". Per questo motivo il Comune di Castelnuovo ha organizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Siena e l’istituto Giovanni Papini, un incontro con gli studenti e le studentesse delle due classi terze della scuola. Fase conclusiva di un progetto che ha come obiettivo quello di offrire spunti di riflessione importanti sul significato della memoria storica, invitando i giovani a confrontarsi con un passato che non deve essere mai dimenticato.