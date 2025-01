Città dei Mestieri, primi seminari

Nel mese di febbraio si svolgeranno i primi tre seminari specifici e di approfondimento, organizzati dal progetto "Città dei Mestieri" per facilitare l’acquisizione di tecniche e capacità utili per la manutenzione del patrimonio artistico delle Contrade. Ecco quali sono. Manutenzione e riparazione cappelli delle monture, con Camilla Gallerini e Vanessa Nencini (4 - 11 – 18 febbraio), Tecnica di pittura in rilievo per tamburi con Rita Petti (13 – 20 – 27 febbraio), Tecnica dell’Affresco con Tommaso Andreini (10 – 11 – 17 febbraio). I contradaioli interessati a uno dei seminari sopra elencati devono contattare l’economo della propria Contrada entro e non oltre mercoledì 22 gennaio.

I seminari sono gratuiti e possono prevedere una presenza massima di allievi in relazione agli spazi a disposizione. Saranno gli economi a definire l’ordine di priorità in base alle esigenze della Contrada.