Chiusi rinnova lo stadio comunale. Dalla Regione 400mila euro

Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio 2024-2026 nel quale è stato previsto per il 2024 un finanziamento di 400mila euro per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale Frullini a fronte del progetto realizzato dal Comune. Il progetto riguarda la riqualificazione completa dell’edificio dove sono presenti le tribune coperte, gli spogliatoi, i bagni pubblici e il bar. Prevista anche l’installazione di bagni aggiuntivi per il pubblico adiacenti alle nuove tribune, l’installazione di una nuova tettoia accanto al bar, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

"Siamo riusciti a intercettare nell’arco di due anni 470mila euro che serviranno alla riqualificazione totale dello stadio comunale.

È una bella notizia, un bel regalo da scartare sotto l’albero insieme alla Nuova Società Polisportiva Chiusi", dice il sindaco Sonnini.