Chigiana, mai così tanti corsi estivi

Iscrizioni aperte per i corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana, che si terranno a Siena dal 3 luglio al 2 settembre. Si tratta dell’edizione numero 92 che, con la direzione artistica di Nicola Sani, in occasione della ricorrenza del centenario delle attività musicali chigiane raggiunge quota 32 corsi. Tra i docenti Daniele Gatti, per l’ottavo anno alla guida del corso di Direzione d’Orchestra assieme a Luciano Acocella, Salvatore Sciarrino (Composizione), Alessandro Carbonare (Clarinetto), Lilya Zilberstein (Pianoforte), Tabea Zimmermann (Viola).

E poi ancora William Matteuzzi (Canto), Clive Greensmith (Quartetto d’Archi e Musica da camera), Salvatore Accardo e Ilya Gringolts (Violino), Bruno Giuranna (Viola e Musica da Camera) Antonio Meneses e David Geringas (Violoncello), Giuseppe Ettorre (Contrabasso), Patrick Gallois (Flauto), Christian Schmitt (Oboe), Oscar Ghiglia, Eliot Fisk e Giovanni Puddu (Chitarra), Antonio Caggiano (Percussioni), Lorenzo Donati (Direzione di Coro).

Nuove sonorità e ricerca di nuovi linguaggi musicali per il corso di David Krakauer ‘Innovation in chamber music’ e quello di Alvise Vidolin e Nicola Bernardini ‘Live electronics-Sound and Music Computing’. Confermato il Chigiana-Mozarteum Baroque Program, inaugurato due anni fa, che unisce Chigiana e Università Mozarteum di Salisburgo e presenta 8 corsi: Canto barocco affidato a Sara Mingardo, Viola da gamba e consort di viole con Vittorio Ghielmi, Flauto traversiere con Marcello Gatti, Oboe barocco con Alfredo Bernardini, Violino barocco con Hiro Kurosaki, Violoncello barocco, con il polistrumentista Marco Testori e Clavicembalo, Basso continuo e Fortepiano con Florian Birsak. Novità assoluta il corso di Composizione per strumenti antichi, tenuto da Simone Fontanelli. Numerosi artisti e formazioni in residenza, come l’Orchestra Senzaspine di Bologna, il Quartetto Prometeo, gli interpreti Matteo Cesari al flauto e Paolo Ravaglia al clarinetto, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, il Chigiana Percussion Ensemble diretto da Antonio Caggiano.

Cinque i laboratori di produzione: Chigiana OperaLab dedicato al teatro musicale, sviluppato grazie alla collaborazione con i docenti Daniele Gatti e William Matteuzzi; il Laboratorio di composizione guidato da Salvatore Sciarrino, al termine del quale alcune delle composizioni originali realizzate dagli allievi saranno eseguite in concerto; il Laboratorio di creazione con Live electronics, tenuto da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini; il BaroqueLab dedicato al teatro musicale eseguito con strumenti d’epoca, curato dai docenti del Mozarteum di Salisburgo; il Laboratorio di composizione con strumenti antichi curato da Simone Fontanelli e Vittorio Ghielmi.