Cerimonia del tocco per 50 docenti

Venerdì alle 15 nell’aula magna del Rettorato, si terrà l’emozionante ‘Cerimonia del tòcco’. Il rettore Roberto Di Pietra e la comunità accademica daranno il benvenuto ai nuovi docenti e a coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, ai quali verrà consegnato il tòcco, copricapo simbolo dell’accademia. In Europa è il simbolo della carriera universitaria, in America è indossato dai neolaureati. La cerimonia sarà aperta dal coro dell’Ateneo diretto da Elisabetta Miraldi e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali dell’Ateneo. Parteciperanno una cinquantina di nuovi docenti, ordinari, associati e ricercatori, appena assunti o passati da una fascia all’altra. La cerimonia del tòcco è il primo evento del nuovo anno accademico, che parte il 1° novembre; l’inaugurazione del 783° anno dell’Università sarà il 24 novembre, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini e di Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale.