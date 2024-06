Ceppo, al via le previsite. Alba affolata di appassionati, dirigenti e contradaioli

Siena, 22 giugno 2024 - Cavalli da Palio al Ceppo e l'alba diventa affollata di appassionati e dirigenti, già alle 6. E di contradaioli che non vogliono perdere battuta perché quella di Provenzano è una Carriera complessa e intrigante con le strategie ancora in movimento. C'è Benitos, cavallo interessante portato da Colage' che potrebbe debuttare. Giosuè Carboni, che quest’anno è squalificato per due Palii - "sono in cassa integrazione", dice sdrammatizzando - presenta Tale e quale, vittorioso nel 2019. Rischia di non essere scelto, cosi' come altri big della Piazza.

I capitani? Guido Guiggiani della Giraffa e Aldo Nerozzi del Valdimontone, poi barbareschi e mangini. Sfila Antonio Mula con i suoi cavalli, ragazzo serio e allenato che merita una chance. Si aspetta Scompiglio, alle 9. Con gli occhi alle previsioni meteo che per domani mettono pioggia e rischiano di scombussolare i piani del Comune per la previsita. E se lunedì e martedì pioverà ancora sarà un problema per stendere la terra in Piazza e, di riflesso, per le prove di notte.