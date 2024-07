Centro raccolta rifiuti: "Accesso regolato, non misure Covid"

"Nessuna delle misure anti-Covid adottate a norma di legge è al momento in vigore nelle sedi aziendali e nei centri di raccolta", così Sei Toscana risponde all’utente che con un post ironico aveva raccontato la faticosa esperienza di conferire oggetti ingombranti all’isola ecologica di Renaccio. Dove, come mostra la foto, all’ingresso sono affisse le istruzioni per accedere durante la fase 2 Covid.

L’emergenza pandemica è finita da tempo ma per conferire oggetti restano regole, applicate qui come altrove. "E’ importante ricordare - sottolinea Sei Toscana - che il comportamento richiesto all’utente e riportato sul suo post è esattamente conforme a quanto previsto dal regolamento per l’accesso ai Centri di Raccolta, riportato sia all’ingresso della struttura che sul sito internet di Sei Toscana affinché tutti gli utenti possano utilizzare al meglio il servizio".

Ne nasce l’occasione per ribadire le norme che valevano in periodo pandemico e valgono ancora: "Si ricorda - scrive Sei Toscana – che è facoltà degli operatori della SSR richiedere agli utenti documenti di identificazione necessari per le verifiche previste. Tutti i mezzi devono fermarsi alla sbarra di accesso o box di guardiania prima di recarsi ai punti di scarico ed attendere le disposizioni dell’operatore addetto alla gestione. La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a scongiurare il pericolo di incidenti per persone e cose ed inoltre, ad evitare il più possibile l’emissione di polveri e rumori molesti. I materiali da conferire dovranno essere preferibilmente già separati per tipologia merceologica dall’utente e rientrare nell’elenco dei codici Cer ammessi e previsti nel sito indicati sia nella cartellonistica presente al cancello di ingresso che consultabile sul sito internet aziendale. I materiali non autorizzati non potranno essere ricevuti all’interno del sito. Il conferimento ed il deposito dei rifiuti nelle varie postazioni è a carico dell’utente, che deve provvedere in autonomia allo scarico, seguendo le indicazioni fornite dell’addetto alla guardiania".