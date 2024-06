Centro Internazionale studio coscienza. La prima conferenza è al Santa Maria

Il centro internazionale per lo studio della coscienza (Iccs) annuncia la sua prima conferenza, in collaborazione con l’Università di Siena, Messina e Milano (Iulm). Tre giorni di incontri a tema su ’Alla scoperta della magia della coscienza. Filosofia, neuroscienze, intelligenza artificiale’, che si terranno al Santa Maria della Scala dal 27 al 29 giugno. Filosofi di fama internazionale provenienti da tutto il mondo si riuniranno per indagare se è possibile svelare la magia della coscienza attraverso un quadro scientifico e se questo fenomeno richieda una spiegazione che va oltre le scienze cognitive.

Il convegno è strutturato come un appuntamento di lavoro tra scienziati e filosofi e prevede conferenze, discussioni aperte, revisione di manoscritti e di articoli pubblicati, sintesi di progetti di ricerca e discussioni dei risultati. Tra i partecipanti ci sarà Pietro Perconti, fondatore dell’Iccs, professore di filosofia della mente all’Università di Messina. Alla conferenza saranno presenti altre personalità di spicco, come il professore emerito Nick Humphrey dalla London School of Economics, Alex Byrne, professore al Massachusetts Institute of Technology, e Riccardo Manzotti, docento allo Iulm.