Centria, impianto innovativo. Ad Asciano un milione di euro per promuovere il biometano

Centria, società di distribuzione del gas naturale del Gruppo Estra, ha ottenuto dall‘Autorità Arera un contributo complessivo di oltre un milione di euro per la realizzazione di un progetto innovativo di efficientamento delle infrastrutture di gas naturale. Il progetto sperimentale è denominato Twist e in pratica consentirà di avere, nel territorio di Asciano, un impianto che sfrutta al massimo le potenzialità della struttura di Sienambiente in località Le Strillaie che produce biometano.

In caso di sovrabbondanza di afflusso di gas, il nuovo sistema bidirezionale consentirà di immettere nella rete nazionale la parte in eccesso, non limitando mai la produzione di Sienambiente che consente un importante riutilizzo della frazione organica.

"La transizione energetica chiede un approccio olistico delle risorse e un forte impulso agli investimenti in tecnologia e know-how – ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra –. Occorre calibrare in modo strategico gli obiettivi di sostenibilità energetica con quelli socio-economici nel Paese, indirizzando la transizione verso percorsi attuabili e ben calati nella realtà dei territori, integrando le diverse fonti rinnovabili e valorizzando le infrastrutture presenti".

"Il riconoscimento di Arera – si legge nella nota stampa – rientra nell‘ambito delle sperimentazioni per favorire gli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione nazionale, grazie all‘impiego di gas rinnovabili, quali biometano e idrogeno. Il progetto Twist di Centria ha l‘obiettivo di rendere possibile l‘immissione totale in rete del biometano prodotto in ogni momento dell‘anno, contribuendo a stabilizzare la rete e incrementare le energie rinnovabili nella distribuzione gas".