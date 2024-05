C’è il Milan Junior Camp. Festa allo stadio ’Lotti’

Novità nelle proposte estive di bambini e adolescenti a Poggibonsi, nella fascia di età 5-17, maschi e femmine. Arriva allo stadio Stefano Lotti il Milan Junior Camp, esperienza nella quale il calcio e il divertimento sono i protagonisti principali fra divertimento e sport in un ambiente sano. Il Milan Junior Camp sarà organizzato in collaborazione con Us Poggibonsi e Poggibonsi Women e vedrà impegnata a sostegno dell’iniziativa anche Estra: gli eventi, in programma da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, conosceranno venerdì prossimo 17 maggio un’anteprima proprio allo Stefano Lotti con ritrovo alle 17. "Sarà un allenamento di prova, gratuito, aperto alle bambine delle classi 2009 e 2010, al quale seguirà un incontro rivolto alle famiglie interessate", spiega Giulia Milanesi, vice presidente di Poggibonsi Women. Il progetto è coordinato da Adolfo Gatti, da anni impegnato nel settore per i colori rossoneri: "Vogliamo offrire un percorso di qualità e un servizio all’insegna anche dell’educazione e degli aspetti relazionali", afferma. A disposizione la segreteria organizzativa: [email protected]; telefoni: 340 3073461; 331 2551273; 338 2678501.