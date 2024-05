Castiglione, le proposte di Rossi. Incontro con programma e lista

Progetto Comune – centro sinistra per Castiglione d’Orcia ha presentato la lista difronte adun buon numero di concittadini nella sala della Pro Loco. Introdotto dal segretario comunale Pd, Fausto Scheggi, il candidato sindaco Luca Rossi ha delineato la sua azione, se il voto dei cittadini sarà favorevole, in continuità con il lavoro svolto dall’amministrazione uscente e basata su tre punti fondamentali: mantenere e rafforzare la rete sociale e i servizi ai cittadini, contrastare il calo demografico, adoperarsi perché il territorio diventi attrattivo per imprese che creino posti di lavoro e producano reddito. Poi i candidati alla carica di consigliere: Lorenzo Armeni, Vinicio Barni, Tiziana Barone, Moreno Bucci, Saverio Casini, Michelangelo Lorenzoni, Flavia Maggi, Arianna Rossi, Enzo Rotellini. È stato infine resa nota l’indicazione per il ruolo di assessori di Andrea Marzocchi e Alice Rossi, quest’ultima anche con l’incarico di vicesindaco.

Dan. Pal.