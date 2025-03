Castelnuovo Fucilazione a Monteaperti. Il 16 marzo è l’81esimo anniversario

Il Comune di Castelnuovo, in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi organizza una cerimonia per ricordare l’81° anniversario della fucilazione dei partigiani di Scalvaia, evento che segna una pagina importante della storia della Resistenza italiana.

Si svolgerà domenica 16 a Monteaperti. Alle 16 ritrovo, alle 16.15 corteo fino al monumento ai caduti, ore 16.30 celebrazione ufficiale presso il monumento, con gli interventi di Claudia Foti, presidente sezione Anpi di Castelnuovo, Vittorio Carnasciali, presidente Anpi, Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga, Silvia Folchi, presidente provinciale Anpi di Siena.

Durante la cerimonia, si esibirà la banda. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per onorare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e per la democrazia.