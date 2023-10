Castelnuovo C’è l’orto urbano . Area sportiva e zona per i giochi

Novità in arrivo nel territorio di Castelnuovo Berardenga. Domani doppio taglio del nastro a Ponte a Bozzone e Geggiano per inaugurare nuovi spazi a disposizione delle comunità locali. Alle ore 17 a Ponte a Bozzone saranno aperti la nuova area giochi per bambini e il secondo orto urbano realizzato nell’ambito del progetto "Centomila orti in Toscana. Alle ore 17.30, inoltre, saranno inaugurati gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi realizzati a Geggiano che hanno permesso il rifacimento del manto in erba sintetica per il campo di calcio a 8, l’installazione di nuove recinzioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti all’interno degli spogliatoi per renderli più attenti al risparmio energetico.