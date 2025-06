Caos viabilità in centro: "Così non si vive più"

È polemica sul traffico in quel di Colle. Non basta che sia stata riaperta la via Nova nei due sensi di marcia dopo due anni ed otto mesi. Il problema riguarda in particolar modo le vie interne della città. È arrivata presso la nostra redazione una lettera, da parte di una cittadina che continua a sollecitare il tema della sicurezza stradale. Non è un caso che il monito arrivi anche a seguito dell’incidente di alcuni giorni che ha visto coinvolta una moto in Via Armando Diaz, con un minorenne trasportato in codice 2 alle Scotte. "Colle sta vivendo da tempo un grave problema legato al traffico – afferma nello scritto Francesca C. –, tutto ciò sta mettendo a dura prova la qualità della vita dei suoi abitanti. Uno dei problemi maggiori è la rotonda tra via Bilenchi e via XXV Aprile. Nessuno si ferma agli stop e gli incidenti si susseguono. I problemi permangono anche in via Diaz e viale dei Mille".

C’è anche chi mette sul banco degli "imputati" i grandi mezzi e rilancia l’idea di una variante che possa escludere il centro cittadino che viene letteralmente considerato una tappa ordinaria dai tir. In realtà Le Lellere avevano proprio questa funzione. Però, in questo caso il problema si riversa su viale dei Mille. Resta il fatto che le strade centrali colligiane non sono adeguate a sostenere un traffico di questa portata, causando così ingorghi e rallentamenti. La zona di Campolungo, viale dei Mille, via XXV Aprile, via Diaz e via Bilenchi; queste le aree che più risentono del traffico. "Serve – continua la lettera – una soluzione definitiva anche in corrispondenza di quelle che sono le analisi del piano del traffico".

Lodovico Andreucci