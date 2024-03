Caos viabilità alle Scotte, prime misure

La situazione intorno al policlinico delle Scotte è da tempo oltre i livelli di guardia, per quanto riguarda accessibilità e sosta dei mezzi privati. Per questo si è riunito un tavolo operativo con il vice sindaco Michele Capitani, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Antonio Barretta, il rettore dell’Università degli Studi Roberto Di Pietra, il presidente della Provincia David Bussagli, il presidente di Sigerico Leonardo Tafani. Obiettivo, recita la nota stampa, "decongestionare il traffico e migliorare la viabilità nell’area ospedaliera", in particolare nella fascia oraria 9-11.

A breve sarà istituuto un tavolo interistituzionale per monitorare eventuali problematiche, in vista anche dell’avvio dei lavori del nuovo complesso didattico universitario nell’area di strada delle Scotte. Nell’immediato, Sigerico metterà a disposizione uno steward per indirizzare gli automobilisti e informare quando il parheggio sarà completo. Intanto le Scotte hanno attivato il servizio navetta gratuito per dipendenti, studenti, tirocinanti, medici in formazione, personale dell’Università di Siena che operano alle Scotte per evitare l’uso del mezzo proprio.